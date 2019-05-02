Участники праворадикальных организаций устроили факельное шествие по улицам Одессы в годовщину событий 2 мая

Около тысячи участников праворадикальных организаций устроили факельное шествие по улицам Одессы в годовщину событий 2 мая 2014-го года. Как передает украинский телеканал 1+1, одетые в камуфляж молодые люди прошли по центральным улицам и оставили на Греческой площади лампады в форме украинского герба. Там же состоялся молебен по погибшим участникам Евромайдана и силовой операции в Донбассе.