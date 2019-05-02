Зеленский: У России и Украины осталось общего только граница

«После аннексии Крыма и агрессии на Донбассе из общего у России и Украины осталась только государственная граница». Об этом избранный президент Украины Владимир Зеленский написал у себя в Фейсбуке, комментируя слова Владимира Путина о том, что у него с Зеленским есть много общего. По словам Зеленского, введенный Россией запрет экспорта нефтепродуктов на Украину, решение выдать российские паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР ни на йоту не приближает к урегулированию отношений между странами. Эти отношения, как подчеркивает Зеленский, точно нельзя назвать братскими.