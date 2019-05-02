В инстаграме появился аккаунт от имени 13-летней Евы Хейман, которая погибла во время холокоста в Освенциме

Как пишет The New York Times, данные для публикаций взяты из настоящего дневника девочки, который после Второй мировой войны нашла ее мать. Спонсором проекта выступил израильский бизнесмен. По замыслу создателей, этот аккаунт должен выглядеть так, как он выглядел бы во время холокоста. Еще до того, как в аккаунте появились первые публикации, на страницу во всем мире подписались более двухсот тысяч человек.