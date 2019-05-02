Представители «Открытой России» в Свердловской области заявили об исчезновении своего координатора В.Постникова

Соответствующее сообщение опубликовано в Фейсбуке регионального отделения. Коллеги из «МБХ медиа» также выложили у себя пост с просьбой помочь разыскать Постникова. Как отмечает Znak.com, последнее появление активиста в соцсетях датируется вчерашним утром. Соратники и знакомые утверждают, что фактически в последний раз связь с ним была еще 29 апреля. Какие-либо версии в связи с этим не выдвигаются.