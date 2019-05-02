Комитеты администрации Петербурга в интернете пожаловались на испортивших настроение провокаторов

На страницах сразу нескольких комитетов администрации Петербурга одновременно были опубликованы идентичные сообщения о провокаторах, помешавших хорошему настроению петербуржцев 1 мая. Изначально текст появился на официальном сайте администрации города. Как передает «Фонтанка», похожие сообщения появились на страницах в ВКонтакте комитета по молодежной политике, комитета по межнациональным отношениям, а также в соцсетях администраций районов. Среди тех, кто опубликовал сообщение о провокаторах, был даже комитет по тарифам. Напомню, в результате жесткого разгона первомайской демонстрации в Петербурге, по данным ОВД-Инфо, были задержаны 69 человек. Организаторы Александр Шуршев и Андрей Пивоваров получили по 10 суток административного ареста.