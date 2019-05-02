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20:00, 02 мая 2019

Чистая российская нефть вместе с разделительным устройством поступила на границу Белоруссии

Об этом сказала пресс-секретарь концерна «Белнефтьхим» Мария Костюкевич.

Все действия проводятся в соответствии с графиком.

По прогнозу специалистов, возобновление транзита российской нефти по территории Белоруссии в  Европу с загрузкой на уровне 60-65% ожидается 10-11 мая. Ранее Польша, Германия, Украина, Словакия и еще ряд западных стран отказались от российской нефти по причине загрязнения ее органическими хлоридами.



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