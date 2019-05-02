В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в магазинах появились георгиевские ленты со звездой, пронзающей свастику

Фотографии сувенира уже появились в соцсетях. Пользователи, на которых ссылается Newsru.com, пишут, что замысел автора о звезде, пронзающей и уничтожающей свастику, не сразу бросается в глаза. Происхождение сувенира пока неясно: одни пишут, что это китайский товар, другие – что звезда и свастика произведены в России. В нашей стране демонстрация свастики подпадает под административную статью о публичной демонстрации нацистской символики.