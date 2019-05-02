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19:30, 02 мая 2019

Сергей Лавров и Майкл Помпео смогут обсудить ситуацию в Венесуэле в рамках предстоящего Арктического совета

Сергей Лавров и Майкл Помпео смогут обсудить ситуацию в Венесуэле в рамках предстоящего Арктического совета, запланированного на 6-7 мая в Финляндии. Об этом сообщил неназванный представитель Госдепартамента США высокого ранга. Отвечая на уточняющий вопрос ТАСС, американский дипломат сказал, что окончательных договоренностей о времени и формате такой встречи глав внешнеполитических ведомств США и России пока нет. В российском МИДе также не исключают возможности встречи Лаврова и Помпео в Финляндии на следующей неделе.



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