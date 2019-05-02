Суд в Махачкале арестовал на два месяца министра экономики Дагестана Османа Хасбулатова

Чиновника подозревают в хищении более 20 млн рублей при исполнении госконтрактов. Они были связаны с оснащением многофункциональных центров Дагестана. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, Хасбулатов на протяжении 5 лет возглавлял учреждение, курировавшее их работу. По версии следствия, министр экономики региона в 2015 году создал организованную группу, которая существенно завышала стоимость мебели, компьютеров и оргтехники при их закупке. Денежные средства, как утверждается, выводились через аффилированные фирмы и обналичивались. Ранее Дагестанское управление Федеральной антимонопольной службы вынесло более 30 постановлений о наложении штрафов на Хасбулатова как на руководителя МФЦ. Их общая сумма составила около 1,5 млн рублей. В ведомстве посчитали, что работа учреждений нарушала федеральное законодательство. Однако в результате обжалований министр избежал выплаты средств.

Хасбулатов был задержан во вторник, должность министра экономики Дагестана он занимает с февраля прошлого года и сохранил его при формировании нового республиканского правительства.