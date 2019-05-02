Городской суд в Петербурге оставил в силе арест на 10 суток задержанным на первомайских акциях

Городской суд в Петербурге оставил в силе арест на 10 суток лидерам «Открытой России» и штаба Навального, задержанных на первомайских акциях. В отношении Александра Шуршева и Андрея Пивоварова изменен лишь срок административного ареста. Его решено исчислять с момента фактического задержания. Всего после первомайских демонстраций в Петербурге в полиции оказались, по данным ОВД-Инфо, 69 человек.

Amnesty International признала всех лишенных свободы участников первомайских акций в Петербурге узниками совести. С соответствующим заявлением международная правозащитная организация выступила после того, как лидеры протеста Александр Шуршев и Андрей Пивоваров получили по десять суток по обвинению в проведении несогласованного массового мероприятия. Как заявила директор российского представительства Amnesty International Наталья Звягина, «массовые задержания, демонстративная жестокость полиции и ночные суды становятся лицом современной России».