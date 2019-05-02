Суд в Архангельске в качестве меры пресечения запретил экоактивисту Андрею Боровикову определенные действия

Он обвиняется по уголовной статье о неоднократном нарушении порядка проведения митингов. Как передает «Новая газета», Боровикову запрещено в течение двух месяцев участвовать в массовых мероприятиях, общаться с их организаторами, пользоваться телефонной связью и интернетом. Следствие требовало для него домашнего ареста. Боровиков известен как активный участник движения «Поморье – не помойка».