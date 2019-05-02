Петербургский городской суд отказал оппозиционеру Александру Шуршеву в апелляции

Как сообщает Росбалт, координатор питерского штаба Навального пытался оспорить назначенные ему 10 суток ареста. Шуршев был одним из организаторов шествия «Объединенных демократов», которое на Первомае жестко разогнали полицейские. На видео попал эпизод, как полицейский в бронежилете и каске с разбегу толкнул Шуршева на землю, когда тот просто беседовал с офицером полиции. По информации правозащитников, на первомайском шествии было задержано более 60 активистов. Вместе с Шуршевым 10 суток ареста получил исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.