Лавров заявил, что позиции США и России по Венесуэле несовместимы

«Но я не вижу, как можно совместить позиции, с одной стороны наши, опирающиеся на Устав ООН, на принципы и нормы международного права, а с другой стороны позиции США, которые из Вашингтона назначают «исполняющих обязанности президента» другой страны, требуют от легитимных властей капитулировать и угрожают применить силу одновременно с удушающими санкциями для того, чтобы сменить режим, — заявил министр иностранных дел России в комментарии ТАСС.

Кроме того, Сергей Лавров назвал неправдой высказывания представителей США о роли России в ситуации в Венесуэле. Ранее госсекретарь Майкл Помпео выступил с заявлением о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов уехать на Кубу, но «Россия его отговорила».