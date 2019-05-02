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18:14, 02 мая 2019

Сегодня пройдут первые полуфиналы Лиги Европы – второго по значимости клубного футбольного турнира континента

Определенное преимущество у англичан несомненно будет. Арсенал – единственная команда, которая играла в полуфинале в прошлом году. Тренер Унаи Эмери вообще специалист именно по Лиге Европы, которую он выигрывал трижды, но с другой командой – испанской Севильей, так что пиренейский футбол он знает досконально, тем более и Валенсию он тоже тренировал. Еще до Спартака. Что же до ситуации в национальных чемпионатах, то дела плохи у обоих соперников. Арсенал проиграл три матча подряд, Валенсия – два, причем в обидчиках невеликие команлы вроде Кристалл Пэласа или Эйбара. Лондонцам предстоит играть без валлийца Аарона Рэмзи, который досрочно закончил сезон из-за травмы. В принципе Арсенал за долгие годы приучил публику к тому, что результат может быть любым. Как пойдет. Челси , который играет в гостях с Айнтрахтом из Франкфурта, единственный из четверки, кто уже побеждал в Лиге Европы в ее нынешнем формате. На бумаге лондонцы сильнее на 600 миллионов евро, но бывший тренер Айнтрахта легенда клуба Драгослав Степанович в свое время сказал, что миллионы не играют в футбол. Возможно, он и прав, но как насчет сотен миллионов, тем более, что Маурицио Сари не проиграл ни один из 12 матчей в Европе.

Телеканал Матч ТВ покажет полуфинал Лиги Европы Арсенал – Валенсия, начиная с 22 часов.



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