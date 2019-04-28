Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал армию поддержать его и не допустить государственного переворота

За несколько часов до этого с аналогичным призывом обратился лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Лидер венесуэльской оппозиции признал, что антиправительственным протестам на этой неделе не хватило массовой поддержки армии, чтобы сместить с поста держащегося за власть президента Мадуро, — сообщают зарубежные СМИ.

«Мы не требуем противостояния между братьями, а наоборот, хотим, чтобы военные выступили вместе с народом», заявил накануне Хуан Гуайдо, одновременно призвав к всеобщей забастовке работников госсектора, сообщает Си-эн-эн. — Ранее на этой неделе действующему главе парламента удалось одержать очевидную победу над президентом, получив в союзники бывшего главу спецслужб, сообщившего о своей отставке. Тем не менее, как сообщают западные СМИ, сам Гуайдо сегодня вынужден скрываться после того, как десятки его сторонников были арестованы и ранены в столкновениях с силами безопасности.

Телеканал Аль-Джазира провел накануне телемост с участием экспертов по Латинской Америке из США, Великобритании и самой Венесуэлы, которые пытались спрогнозировать возможные перспективы развития кризиса.

Аналитики телеканала отмечают, что несмотря на амбициозные цели, о которых заявили Гуайдо и его сторонники, вчерашний день был определенно ознаменован победой Мадуро. При этом было сказано, что при значительную поддержке сил оппозиции извне и при том, что политическая карта Венесуэлы разыгрывается такими крупными державами как США, Россия и Китай, решение ситуации, как и прежде находится внутри страны. Как заметил в разговоре бывший префект центрального округа Каракаса, то, что происходит в последние дни в Венесуэле – это не провалившийся госпереворот, со слов Мадуро, а попытка Гуайдо стать легитимным президентом и начать процесс перехода к демократическим, справедливым выборам. Однако, цитата, «пока Николас Мадуро находится в правительственном дворце Мирафлорес, страна и мир будут наблюдать все тот же фильм ужасов», все ту же картину беспрецедентного экономического и гуманитарного кризиса. Ключевой по-прежнему является позиция армии, считает эксперт, и в этом смысле прошедшие дни показали, насколько она немонолитна как по своей структуре, так и по управлению, и насколько возможен раскол — как в войсках, так и в правительстве Мадуро.

Эксперты Аль-Джазиры считают маловероятным военное вмешательство в дела Венесуэлы со стороны США или соседних Бразилии и Колумбии, которым в противном случае придется принять на себя все бремя глубочайшего миграционного кризиса в этой стране.

Конфликт в Венесуэле вызван противостоянием России и всего остального мира. Такое мнение в эфире «Эха» высказал экономист Владислав Иноземцев.

Кремлю стоит поскорее признать легитимность новой власти, чтобы не потерять вложенные в Венесуэлу деньги, — считает Владислав иноземцев.