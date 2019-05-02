Суд в Великобритании приступил к делу об экстрадиции в США основателя портала Викиликс Джулиана Ассанжа

Джулиан Ассанж сегодня присутствовал на заседании по видеосвязи из тюрьмы Белмарш, где он находится: на нём был спортивный костюм. Решение о том, чтобы не привозить его в Магистратский суд Вестминстера принял ещё задолго до этого судья Майкл Сноу. Само заседание продлилось только минут десять и выглядело техническим: у Ассанжа спросили, признаёт ли он выдвинутые против него со стороны США обвинения, на что он ответил — нет. После этого судья сообщил, что загрубел из Вашингтона ещё новые документы и перенёс процесс.

Минюст США обвиняет Ассанжа в попытке хакерского взлома серверов американского правительства и самом взломе. Согласно обвинению — этот документ на 7 страницах сегодня тоже циркулировал в зале, — создатель Викиликс с помощью эксперта по безопасности Брэдли Мэннинга, с помощью взлома получил доступ сначала к секретным паролям минобороны, а затем к сотням тысяч документов, касавшихся операций США в Ираке и Афганистане, а также тайной дипломатической переписке. И частично это опубликовал. Всё это, как говорится в документе, поставило под угрозу жизни американских военных и разведчиков.

Важно отметить, что этот суд не ставит точку в деле об экстрадиции Ассанжа в Штаты. Судья должен только удостовериться в том, что преступления, в которых создателя Викиликс обвиняет американский минюст, есть в уголовном праве Великобритании и, при этом, Ассанжу в США не грозит смертная казнь. Окончательное решение по его судьбе примет британский министр внутренних дел. В Лондоне уже раздаются призывы для начала передать Ассанжа Швеции, где его обвиняют в двух сексуальных преступлениях — и там смертная казнь запрещена. Но из Стокгольма запроса на экстрадицию пока не приходило.

Следующее заседание по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США назначено на 30 мая. Слушания по существу пройдут в середине июня.