В Гааге начнётся в следующем месяце слушание иска Украины, которая обвиняет Россию в нарушении конвенции ООН по морскому праву. Заседания будут транслировать на сайте Постоянной палаты Третейского суда в режиме он-лайн.

Так называемый «морской» процесс Украины против России стартует в международном арбитраже 10 июня с доводов российской стороны. На следующий день свою позицию выскажут украинские представители. Затем небольшой перерыв, ещё два дня уйдёт на второй этап прений, сначала выступит российская делегация, затем истцы. Киев подал иск в Третейский суд в Гааге осенью 2016 года. Основное требование — обязать Москву прекратить нарушать международное право в Чёрном и Азовском морях, а также Керченском проливе. Такие действия украинские власти отмечали с начала захвата Крыма и присоединения его к России, указывалось в заявлении. Киев добивается от Москвы гарантий прекращения подобных нарушений и возмещения убытков. Украина просит международный арбитражный суд восстановить права в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.

Отметим, иск был подан задолго до масштабных задержаний украинских судов в Керченском проливе и серьёзного инцидента с обстрелом российскими пограничниками украинских военных кораблей и задержанием большой группы моряков в том же районе в конце ноября прошлого года. Результат этих слушаний вряд ли повлияет на судьбу 24 арестованных украинских моряков, но России станет труднее решать вопросы по Морскому праву, сообщил Эху Москвы адвокат одного из фигурантов дела о незаконном пересечении госграницы, командира катера Бердянск Романа Мокряка, Илья Новиков. ПЛЁНКА:

Все украинские моряки находятся в СИЗО Лефортово. Под арестом они останутся как минимум до конца июля. Судебные заседания по их делам неизменно идут в закрытом режиме и при большой поддержке родственников арестованных украинских военных. В суде также присутствуют послы ряда стран Евросоюза и США, в прошлый раз приезжала поддержать моряков украинский омбудсмен Людмила Денисова. Киев считает инцидент в Керченском проливе актом агрессии, моряков называет военнопленными. Позицию Украины поддержали США, НАТО и ЕС. ООН также признала захваченных моряков военнопленными.

Москва настаивает, что войны между соседями нет, следовательно, моряки не военнопленные, а нарушители границы и несут уголовную ответственность за свои действия.