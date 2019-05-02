Грузия разрешила экстрадировать в Россию подозреваемого в убийстве следователя Евгении Шишкиной

Тбилисский городской суд счел, что в процедуре выдачи уроженца Астрахани Ярослава Сумбаева соблюдены все правовые нормы.

Сумбаев был задержан в Грузии по линии Интерпола в ноябре прошлого года. Тогда ему вменили незаконное ношение оружия, а также использование фальшивого документа. При этом проверка показала, что мужчину также по линии российских властей разыскивает Интерпол. Следствие полагает, что Сумбаев организовал группу хакеров, которые взламывали почту компаний-агентов по продаже железнодорожных билетов РЖД. Махинации, произведенные чуть более 5 лет назад, как утверждается, позволили заработать мошенникам 17 млн рублей. Именно это дело расследовала старший следователь по особо важным делам Евгения Шишкина. Она была убита возле своего дома в Подмосковье в октябре прошлого года – незадолго до начала судебного процесса.

Незадолго до случившегося, согласно материалам следствия, неизвестные сожгли ее автомобиль. Кроме того, по данным источников «Русской службы Би-би-си», Шишкина неоднократно получала угрозы в мессенджере с аккаунта, который, как она считала, принадлежит Сумбаеву. Именно он, по словам адвоката семьи погибшего следователя, считается основным подозреваемым по делу об убийстве. Однако адвокаты Сумбаева, находящегося под стражей в Грузии, отрицают его причастность к преступлению. Один из них – адвокат Иван Норакидзе – в интервью агентству ТАСС сообщил, что обжалует решение об экстрадиции его подзащитного в Россию. Сам Сумбаев, также просил не выдавать его на родину, поскольку, по его мнению, в России нарушаются права человека. В Грузии он намеревался получить политическое убежище.

По делу об убийстве следователя Евгении Шишкиной в марте этого года в Санкт-Петербурге были задержаны предполагаемый исполнитель Абдулазиз Абдулазизов и 17-летний посредник.