Александр Горбунов подтвердил русской службе ВВС, что является автором телеграм-канала «Сталингулаг», одного из самых популярных в России. У него около трехсот тысяч подписчиков. Горбунов рассказал в интервью, что у него спинальная мышечная атрофия, он передвигается на инвалидной коляске. Он также подтвердил, что полиция приходила в дом его родителей в Махачкале. Горбунов добавил, что вёл анонимный телеграм-канал, потому что переживал за своих близких.

Александр Горбунов пообещал, что после раскрытия его личности «Сталингулаг» никак не изменится: «Как писал, так и буду», — сказал он.