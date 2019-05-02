Петербургский городской суд оставил в силе арест лидера штаба Навального и исполнительного директора «Открытой России»

Петербургский городской суд оставил в силе арест лидера местного штаба Навального и исполнительного директора «Открытой России». Александр Шуршев и Андрей Пивоваров после первомайского шествия десять дней проведут в спецприёмнике.





Городской суд в Петербурге не удовлетворил апелляции Александра Шуршева и Андрея Пивоварова. Активисты пытались оспорить решение Невского районного суда: там им назначили 10 суток ареста за организацию несанкционированного митинга. Между тем, первомайское шествие «Свободному Петербургу – свободные выборы», в котором они принимали участие, ранее согласовали городские власти. Всего из этой колонны силовики задержали, по разным данным, от 50 до 69 человек. Некоторых отпустили без составления протокола, а вот кого-то – среди них были и несовершеннолетние – оставили на ночь в отделениях полиции. Обобщенной информации о решениях судов объединённая пресс-служба пока не предоставила, однако, судя по всему, остальным участникам шествия, кроме Шуршева и Пивоварова, присуждают штрафы размером от 10 до 12 тысяч рублей.

Сразу несколько человек пожаловались на травмы, полученные в ходе задержания. Одна из участниц шествия утверждает, что ей силовики сломали плечевой сустав, ещё несколько человек заявили об избиении сотрудниками ОМОНа.

Необходимо провести расследование незаконных задержаний активистов в Петербурге. такое мнение в эфире телеканала «Дождь» высказал депутат Заксобрания Борис Вишневский.

По мнению Вишневского, после задержаний отношение жителей Петербурга к исполняющему обязанности губернатора Александру Беглову ухудшилось.

Разгон первомайской демонстрации в Петербурге негативно повлияет на популярность власти и «Единой России» на губернаторских выборах, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

Михаил Виноградов заметил, что задержания были накануне в других городах – даже на разрешенных акциях.