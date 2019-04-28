Сегодня в Одессе проходят памятные мероприятия в связи с 5-й годовщиной событий 2 мая 2014 года

Россия обвиняет Украину в затягивании расследования.

Жертвами столкновений в Одессе и пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стали 48 человек. Расследование тех событий продолжается до сих пор.

События 2 мая в городе делят на два эпизода. Первый – это столкновения между сторонниками федерализации Украины, они же участники движения «Антимайдан» и проукраинскими активистами около Греческой площади и столкновения на Куликовом поле, где располагался пророссийский лагерь, с последующим пожаром в Доме профсоюзов.

Антимайдановцы готовились к нападению на свой лагерь и, вооружившись дубинками и касками, появились в центре Одессы неподалеку от анонсированного там «Марша единства Украины». Милиции удавалось сдерживать оппонентов, но вскоре ситуация вышла из-под контроля. Первые столкновения с применением камней, коктейлей Молотова и травматического оружия начались в три часа дня. Уже через час евромайдановцы понесли первые потери. Смерть активиста от пулевого ранения спровоцировала все последующие события.

Эпицентром беспорядков стало Куликово поле. Часть антимайданцев разбежалась, остальные забаррикадировались в Доме профсоюзов. Стороны продолжали использовать бутылки с зажигательной смесью, пока здание не загорелось. Вход был заблокирован, люди начали выпрыгивать из окон. Кому-то евромайдановцы помогали, кого-то добивали. Пожарные начали тушить Дом профсоюзов только через полчаса. Большинство активистов погибли от удушения или от ожогов, кто-то разбился при падении с высоты, нескольких человек застрелили.

Украинские следователи завели около десяти уголовных дел, но суды пока не вынесли ни одного приговора. Заседания часто переносятся из-за неявки подозреваемых или из-за срыва работы активистами. Общественные наблюдатели обращают внимание, что суд подвергается беспрецедентному давлению. Подозреваемые проходят активисты с обеих сторон, среди которых есть граждане России. В деле фигурирует статьи об организации и участии в беспорядках, убийстве и халатности. Среди фигурантов есть высокопоставленные сотрудники милиции и МЧС.

Несколько подозреваемых находятся в розыске.

Митинг «Помни Одессу!», посвященный пятой годовщине событий в Доме Профсоюзов, прошел сегодня на Суворовской площади в Москве.

«Позор киевской хунте», «Одесса русский город», «Свободу русским патриотам», «Не забудем не простим» — с этих лозунгов фактически началась акция, толпа поддерживала их не особо охотно. Официально митинг открыла минута молчания по погибшим в Доме профсоюзов. Затем на сцену с баннером «Помни Одессу» в языках пламени поднялся Игорь Стрелков, которого представили как лидера движения «Новороссия».



После Стрелкова с речью выступили один из лидеров «Левого фронта» Леонид Развозжаев, полковник Владимир Квачков и другие. Основную массу людей на митинге составляли активисты «Партии Дела» и «Другой России». Также на акции присутствовали члены движений «Новороссия» и SERB, сторонники КПРФ и протоирей Всеволод Чаплин. Всего около 200 человек. Как рассказал один из участников Михаил, с его точки зрения, такие митинги должны проводиться и впредь, чтобы сохранить память о жертвах тех трагических событий в Одессе.

Правоохранительные органы подошли к вопросу обеспечения безопасности на акции серьезно – территорию Суворовской площади, которая и так достаточно обособлена, оградили металлическим забором, а на входе всех тщательно досматривали, просили развернуть плакаты и флаги. В целом митинг прошел спокойно. Единственные, кто привлек внимание росгвардейцев, были активисты «Другой России», собиравшие пожертвования для политзаключенных. Их вывели за территорию, но задерживать не стали, а потом и вовсе разрешили вернуться на митинг.

Участники акции потребовали от украинских властей проведения полноценного расследования трагедии в Одессе, а от российских — признания Донецкой и Луганской Народных Республик.

Украинские правоохранительные органы не сделали все необходимое для расследования гибели людей во время событий в Одессе 2 мая 2014 года, считают в мониторинговой миссии ООН по правам человека. Аналитическую записку цитирует Интерфакс. Как отмечают представители миссии, спустя пять лет никто не привлечен к ответственности, а некоторые уголовные производства застряли на этапе досудебного расследования или судебного разбирательства.

В свою очередь, Россия обвиняет Украину в затягивании расследования. «Это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям», — говорится в сообщении на сайте российского МИДа.

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе был спланирован спецслужбами России, считает депутат Верховной рады Украины от «Народного фронта» Сергей Высоцкий.

Высоцкий добавил, что расследованием причин пожара занимается прокуратура.



«Поджог одесского Дома профсоюзов в 2014 году был спровоцирован действиями России в Крыму». Такое мнение в эфире «Эха» высказал редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов.

Если бы не было крымских событий с одной стороны и противостояния Киева и Донецка с другой, этой трагедии удалось бы избежать, — считает Кирилл Мартынов.