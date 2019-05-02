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17:31, 02 мая 2019

Bloomberg: Член британской палаты лордов получил от 4 до 5 млн долларов за снятие санкций с компании Олега Дерипаски

Член Палаты лордов барон Грегори Баркер получил от четырёх до пяти миллионов долларов за снятие санкции с компаний Олега Дерипаски. Об  этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с темой. Баркер возглавляет совет директоров холдинга En+. Именно он  разработал план по спасению компании из-под американских санкций. По итогам его работы Вашингтон отменил ограничения в отношении ключевых активов Дерипаски в обмен на его отказ от контроля над компаниями. В En+ ранее не раскрывали размер вознаграждения Баркеру. Сам он признавал, что такой бонус есть, но называл его «относительно скромным».



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