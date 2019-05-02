В США произведено очередное успешное испытание многоразовой частной ракеты New Shepard

Как сообщает компания-разработчик Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, ракета-носитель и спускаемая капсула успешно приземлились. 18-метровая ракета предназначена в перспективе для суборбитальных коммерческих полетов туристов на высоту около 100 километров. Это уже 11-ый испытательный запуск. На борту ракеты находились аппаратура и материалы для научных исследований, в том числе в интересах НАСА. Blue Origin планирует, что первый полет с человеком на борту состоится до конца года.