Суд в  Петербурге арестовал исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова на 10 суток

Он признан виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. На 10 суток также арестован координатор местного штаба Навального Александр Шуршев. Постановления об арестах были вынесены после часа ночи. Оба активиста были задержаны на первомайском шествии. Задержание Пивоварова попало на видео. На записи видно, как полицейский в бронежилете и каске с разбега сбивает с ног Шуршева. В этот момент Шуршев и Пивоваров разговаривали с лейтенантом полиции. Задержание произошло без объяснения причин. В телеграм-канале «Открытой России» отмечается, суд не нашел технической возможности посмотреть видеозапись задержания. 1 мая в Петербурге проходило согласованное с властями шествие «Свободному Петербургу — свободные выборы». По данным «ОВД-Инфо», до и во время акции задержали 68 человек. Одной из задержанных сломали руку.

Необходимо провести расследование по незаконным задержаниям протестующих в Петербурге. Такое мнение телеканалу «Дождь» высказал депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский.

Врио губернатора города Александр Беглов этими задержаниями лишь ухудшил отношение горожан к своей кандидатуре, — считает Борис Вишневский.