ООН: Украинские правоохранительные органы не сделали всё необходимое для расследования событий в Одессе

Украинские правоохранительные органы не сделали всё необходимое для расследования гибели людей во время событий в Одессе 2 мая 2014 года. Как заявили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека, спустя пять лет никто не привлечён к ответственности, а некоторые уголовные производства «застряли» на этапе досудебного расследования или судебного разбирательства. «Это даёт основания полагать, что власти Украины не заинтересованы в привлечении виновных к ответственности», — полагают в мониторинговой миссии. 2 мая 2014 года на марш футбольных фанатов и представителей проукраинских организаций напали пророссийские активисты. Шесть человек погибли в ходе столкновений, 42 человека — во время пожара в Доме профсоюзов, где укрылись активисты «Антимайдана». По факту этих событий правоохранительные органы Украины расследуют около десяти уголовных дел.