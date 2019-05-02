Суд в Тбилиси согласился экстрадировать в Россию Ярослава Сумбаева

Как сообщил ВВС адвокат Иван Норакидзе, российские правоохранительные органы направляли запрос о выдаче Сумбаева в связи с делом о мошенничестве в составе преступной группы. Ранее сообщалось, что он мог быть причастен к организации прошлогоднего убийства в Подмосковье следователя МВД Евгении Шишкиной. Сумбаев, по словам его адвоката, категорически отрицает причастность к убийству следователя, но готов признать себя виновным в кибермошенничестве. О задержании 28-летнего хакера в Грузии стало известно 13 ноября. Следственная группа Шишкиной занималась делом о мошенничестве, по которому проходит Сумбаев.