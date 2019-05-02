Генпрокурор США отказался выступать на слушаниях перед Палатой Представителей — показания Уильяма Барра были запланированы на сегодня, после вчерашнего выступления в Сенате, где Барр отвечал на вопросы об отчете о расследовании Мюллера. Демократы Палаты Представителей угрожают Генпрокурору арестом за неуважение к Конгрессу.

Генпрокурор Уильям Барр вчера давал показания в Сенате по поводу того, как он обошелся с отчетом о расследовании Боба Мюллера. Слушания проходили на фоне того, что в прессу накануне попало письмо, которое Мюллер написал Барру в конце марта, после подачи в Минюст отчета о расследовании. В этом письме спецпрокурор выразил свое негодование тем, как Барр представил публике и Конгрессу отчет о расследовании по России и Трампу — через два дня после завершения расследования Уильям Барр сделал свой отчет об отчете Мюллера на четырех страницах, в котором оправдал Трампа во всех подозрениях, включая воспрепятствование правосудию. Хотя Мюллер оправдал Трампа только в сговоре с русскими, но не обвинил — хотя и не оправдал президента в воспрепятствовании правосудию.

В письме Барру Боб Мюллер написал, что Генпрокурор не отразил контекст, сущность и содержание отчета Мюллера в своем 4-страничном докладе.

Тогда, после доклада Барра, Дональд Трамп объявил себя полностью оправданным, а расследование Мюллера — охотой на ведьм. Когда две недели назад был опубликовал полный отчет Мюллера, в Палате Представителей заговорили об импичменте Трампу, а некоторые конгрессмены призвали Уильяма Барра уйти в отставку.

Выступая вчера в Сенате, Генпрокурор Барр настаивал на том, что обошелся с отчетом Мюллера должным образом и что в многочисленных попытках президента Трампа прекратить расследование Мюллера и уволить спецпрокурора не было коррумпированного намерения — потому что, заявил Барр, Трамп считал, что по главному подозрению, в сговоре с Россией, его преследуют незаконно и несправедливо.

Проведя почти пять часов в Сенате, контролируемом партией президента, Генпрокурор Барр отменил намеченное на сегодня выступление в Палате Представителей, которую контролируют демократы. Глава комитета по юстиции, где должен был выступать Барр, заявил, что Генпрокурора ждет официальная повестка в вызовом на дачу показаний. Если Барр ее проигнорирует, Палата Представителей пригрозила ему задержанием и арестом за неуважение к Конгрессу.

Помимо Генпрокурора Уильяма Барра, демократы Палаты Представителей добиваются вызова на слушания спецпрокурора Боба Мюллера. Минюст США эти попытки блокирует.