Bloomberg: Член британской палаты лордов получил от 4 до 5 млн долларов за снятие санкций с компании Олега Дерипаски

Член британской палаты лордов, барон Грегори Баркер получил от 4 до 5 миллионов долларов за снятие санкций с компании Олега Дерипаски, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Баркер возглавляет совет директоров холдинга N+. Он разработал план по спасению компании, благодаря чему Вашингтон решил снять ограничения в обмен на отказ Дерипаски от контроля над компаниями.