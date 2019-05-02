Из России в Белоруссию вновь начала поступать «чистая» нефть

Ранее ее транспортировка по нефтепроводу «Дружба» была ограничена по инициативе Минска из-за обнаружения органических хлоридов.

В настоящий момент сырье, шедшее по нефтепроводу «Дружба», перегоняется на нефтеперерабатывающий завод в Мозыре. Об этом сообщили в концерне «Белнефтехим». Там рассказали, что несколько часов назад российская нефть поступила на границу с Белоруссией, после чего специалисты взяли ее пробы на анализ. Они подтвердили «чистоту» сырья. Загрязненная же нефть из российского участка «Дружбы» вытеснена в резервуары. Органические хлориды в поставляемом из России сырье было обнаружено концерном «Белнефтехим» в середине апреля. Там отметили, что содержание примесей было превышено в десятки раз. После этого транзит загрязненной нефти приостановили не только Белоруссия, но и также Польша, Германия, Словакия и Украина. Россия впоследствии признала факт загрязнения дихлорэтаном – токсичным веществом, которое используется как растворитель жиров.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее не исключал возможности возбуждения уголовного дела против виновных в загрязнении нефтепровода «Дружба».