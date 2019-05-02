Зеленский: У России и Украины осталось общего только граница: 2295 километров и 400 метров

«У России и Украины осталось общего только граница: 2295 километров и 400 метров. Контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски прошлого», — заявил избранный президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, запрет экспорта российских нефтепродуктов на Украину, выдача российских паспортов жителям Донбасса, а также содержание украинцев в плену не приближает урегулирование отношений между двумя странами ни на йоту.