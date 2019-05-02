Грузия выдаст России предполагаемого организатора убийства следователя в Подмосковье Ярослава Сумбаева

Его защита намерена обжаловать решение Тбилисского городского суда.

В последнем слово в городском суде Тбилиси хакер из Астрахани Ярослав Сумбаев заявил, что его экстрадиция в Россию невозможна: по его словам, на родине массово нарушаются права человека. Суд, тем не менее, принял решение о выдаче россиянина, сообщает агентство ТАСС. Защита оспорит это в Верховном суде Грузии. Адвокат 28летнего мужчины Иване Норакидзе рассказал, что Сумбаева на родине хотят привлечь к уголовной ответственности за организацию взлома электронной почты компаний-агентов по продаже билетов РЖД, мошенники незаконно получили 17 миллионов рублей. По данных источников BBC, мужчину также подозревают в организации убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной. Именно она занималась делом о кибермошенничестве и довела его до суда. Её убили в подмосковном посёлке Архангельское в октябре прошлого года незадолго до начала процесса. Бюро Интерпола спустя месяц задержало в Тбилиси Сумбаева, который находился в международном розыске, за незаконное ношение оружия и фальсификацию документов. Сразу после этого его защита сообщила, что он попросил в Грузии политического убежища.

По подозрению в убийстве Шишкиной арестован предполагаемый убийца Абдулазиз Абдулазизов и ещё один фигурант дела, 17летний житель Петербурга. Он, предположительно, передал киллеру деньги за совершение преступления. Оба дали признательные показания. Их родственники настаивают на невиновности.