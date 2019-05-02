Турция против военных интервенций и государственных пере воротов, заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, комментируя события в Венесуэле. По словам министра, проблемы могут быть решены только с помощью сотрудничества и диалога.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что осуждает попытку переворота в Венесуэле и раскритиковал попытки других стран «назначить губернатора в этой стране».