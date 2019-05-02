Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж подтвердил суду Лондона, что не хочет экстрадиции в США

Предварительные слушания по этому вопросу начались сегодня в столице Великобритании.

Перед началом заседания сторонники основателя Wikileaks пришли к Вестминстерскому магистратскому суду с плакатами. Люди требовали освободить Джулиана Ассанжа и скандировали лозунги в его поддержку. Он общался по видеосвязи из лондонской тюрьмы особо строгого режима Белмарш, где провёл уже несколько недель. Ассанж сказал судье Майклу Сноу, что не согласен с экстрадицией в США. Там ему грозит до пяти лет по обвинению в сговоре с целью компьютерного взлома. Из-за массивного архива секретных документов правительственных ведомств, опубликованных в интернете. Юристы Ассанжа называют предстоящее решение по экстрадиции вопросом жизни и смерти. Напоминая, что в Штатах действует смертная казнь. И обвиняемому могут ужесточить статью. На предварительном заседании судья попросил власти США предоставить полную информацию по экстрадиции. Документы ждут до 12 июня, слушания по существу пока не начнут. Ещё одно предварительное заседание намечено на конец мая. В Wikileas заявили, что серьёзно обеспокоены самочувствием и условиями содержания Ассанжа, сообщает агентство ТАСС.

Суд вчера дал 50 недель тюрьмы Ассанжу за нарушение условий освобождения под залог. Это связано с тем, что основатель Wikileaks в 2012м году скрылся от британских властей и почти 7 лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В Британии тогда так и не решили вопрос о его экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в домогательствах.