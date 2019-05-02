У посольства Украины в Москве должна начаться акция памяти погибших в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году

В результате пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Расследование продолжается до сих пор.

Пожар в доме профсоюзов в Одессе был спланирован спецслужбами России, считает депутат Верховной Рады Украины от «Народного фронта» Сергей Высоцкий.

Сергей Высокий добавил, что расследованием причин пожара занимается прокуратура.

В самой Одессе митинг памяти проходит на Куликовом поле, рядом с Домом профсоюзов. По данным МВД, акция проходит спокойно, без конфликтов.