Суд в Тбилиси согласился экстрадировать в РФ Ярослава Сумбаева, его подозревают в организации убийства следователя МВД

Суд в Тбилиси согласился экстрадировать в Россию Ярослава Сумбаева, которого подозревают в организации убийства следователя МВД Евгении Шишкиной. Защита будет обжаловать решение суда, рассказал русской службе ВВС адвокат Иван Норакидзе. По его словам, Сумбаев категорически отрицает причастность к убийству, но готов признать себя виновным кибермошенничестве. Ранее стало известно, что Субаев просит в Грузии политического убежища.