Барселона практически обеспечила себе выход в финал Лиги Чемпионов, разгромив Ливерпуль со счетом 3-0

Ливерпуль – лучшая команда, сказал после матча бывший игрок сборной Англии и Манчестер Юнайтед Дарен Флетчер, но у них нет Месси. Очередной всплеск восторгов в адрес аргентинца Лионеля Месси, который забил в это матче два мяча, в том числе и последний со штрафного. Тренер Ливерпуля Юрген Клопп разработал целый план противодействия Месси, но, судя по результату, он не сработал. Барселона победила, а у Месси теперь 600 мячей забитых за карьеру, которую он провел в одном клубе – Барселоне. Даже в Ливерпуле не особенно верят в то, что можно отыграть эти три мяча. Клоп говорит, что при всей мощи ливерпульской атаки , будет куда сложнее не пропустить от Месси. Этот матч мог закончиться с другим счетом. Шансов было много и у игроков Бары и у нападающего Ливерпуля Салаха, который на последних минутах попал в штангу. Все они не забили. А Месси забил два.

Ответный полуфинал лиги чемпионов Ливерпуль сыграет против Барселоны 7 мая, во вторник.