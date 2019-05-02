Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны, что некоторые зарубежные наблюдатели восприняли как очередное проявление противостояния в руководстве британских консерваторов.

Премьер-министр уволила 42-летнего Гэвина Уильямсона, бывшего долгое время ее доверенным лицом, которого два года назад Тереза Мэй также назначила партийным организатором, призванным следить за внутрипартийной дисциплиной, напоминает Блумберг. Ранее Дейли Телеграф утверждала, что, несмотря на давление со стороны США, премьер решила позволить китайскому технологическому гиганту Huawei стать лидирующим подрядчиком в создании национальной инфраструктуры широкополосного Интернета 5-го поколения; Уильямсон, якобы, позволил просочиться в прессу деталям секретных переговоров на эту тему.

Британская печать тут же провела параллель между отставкой и сюжетом сериала «Игра престолов», сфокусировавшись на разногласиях внутри тори, в первую очередь, вокруг плана Мэй по Брекзиту и ее ослабшего контроля над состоянием дел в кабинете министров. Кроме этого, отмечает Вашингтон пост, Уильямсон, среди прочих представителей руководства тори, рассматривается как потенциальная замена Мэй на посту лидера партии и, возможно, на должности премьер-министра.

Новым главой министерства обороны Великобритании впервые в истории страны назначена женщина, бывший министр по вопросам международного развития Пенни Мордонт.