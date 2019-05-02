Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.



«В полицию около 01:00 мск поступило сообщение от том, что по адресу: г. Москва, г. Московский, ул. Солнечная, слышны звуки похожие на выстрелы. Прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что возле площадки для выгула собак между гражданами произошел конфликт, один из его участников сбегал домой, откуда вынес предположительно помповое ружье, он произвел несколько выстрелов в своих оппонентов. В результате стрельбы ранения получили четыре человека», — сообщили в главке.