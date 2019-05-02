27-летний Александр Горбунов подтвердил, что является автором популярного телеграм-канала «Сталингулаг»

До этого момента он сохранял анонимность. В интервью Би-би-си Горбунов рассказал о слежке, которую заметил за собой, об обысках у родственников, а также о своем заболевании (с детства он страдает спинальной мышечной атрофией). Горбунов также сказал, что после раскрытия его личности канал «Сталингулаг» никак не изменится. Он пояснил, что сохранял анонимность, поскольку беспокоился о близких.

На телеграм-канал «Сталингулаг», автор которого критикует положение дел в стране, подписаны более трехсот тысяч человек. о том, что его ведет именно Горбунов, еще летом прошлого года писало издание РБК. В конце апреля к родственникам молодого человека пришли силовики. Они на протяжении шести часов задавали вопросы его матери.