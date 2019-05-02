После Первомайского шествия в Петербурге суд арестовал на 10 суток лидеров «Открытой России» и штаба Навального

Всего в отделениях оказалось около 50 человек.



Лидер петербургского штаба Навального Александр Шуршев и исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров получили по 10 суток ареста. Невский районный суд признал их виновными в организации несанкционированного публичного мероприятия, несмотря на то, что шествие колонны под лозунгом «Свободному Петербургу – свободные выборы» ранее согласовали городские власти. Полицейские сочли, что лозунг «Россия без Путина» не соответствует заявленной цели мероприятия. Суд допустил серьёзные процессуальные нарушения, считает представлявшая задержанных в суде юристка «Открытой России» Анастасия Буракова.

«Суды состоялись уже глубоко за полночь. В материалах дела нет состава административного правонарушения, также нет противоправности деяния, так как шествие было согласовано», – сказала Буракова. Суд при этом не нашёл технической возможности для того, чтобы посмотреть видео с задержанием Пивоварова и Шуршева. Между тем, на видеозаписи видно, как ОМОН-овцы набрасываются на оппозиционеров, пока те разговаривают с сотрудником полиции. Шуршева при этом валят на землю, Пивоварова хватают за шею и уводят в автозак. Всего, по данным ОВД-инфо, в Петербурге на первомайском шествии задержали 69 человек, по официальной информации – 50. Одной девушке, уронив её на асфальт, силовики сломали плечевой сустав, также об избиении сотрудниками ОМОНа заявил фотокорреспондент и активист «Открытой России». В руках полицейских оказался и депутат городского парламента Максим Резник: при задержании его проволокли по Невскому проспекту. Впрочем, парламентария не повезли в суд, ограничившись профилактической беседой. Силовики действовали жёстко, рассказал «Эху» сам Максим Резник. «ОМОН-овцы врывались просто в идущую колонну и выдёргивали людей. Подскочили несколько ОМОН-овцев ко мне, повалили, били головой об асфальт. В итоге в автозаке я оказался без ботинка и в майке. Никаких протоколов нет, как нет протоклов на всех остальных», – сказал Резник.

Смольный после акции выпустил официальное заявление, в котором обвинил в срыве праздничного шествия «провокаторов, среди которых так называемые оппозиционные депутаты». В то же время высказался и глава городского парламента Вячеслав Макаров: он назвал произошедшее свидетельством политической несостоятельности оппозиции.



Последние десять лет первомайские шествия проходили в Петербурге практически без задержаний.