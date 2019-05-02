На Суворовской площади в Москве проходит акция памяти погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году

Акция началась с минуты молчания по погибшим в Одессе. Первым выступил Игорь стрелков, которого представили как лидера движения «Новороссия». После него на сцену вышли Леонид Развозжаев из «Левого фронта», Полковник Владимир Квачков.

На Суворовской площади около 250 человек. В основном это активисты «партии дела», «другой России», КПРФ, сторонники Новороссии, присутствуют также активисты движения Серб. Из толпы звучат лозунги.

Позор киевской хунте , Одесса русский город, свободу русским патриотам, не забудем не простим

Меры безопасности усилены. Территория Суворовской площади оцеплена металлическими ограждениями, при входе металлические рамки, всех тщательно досматривают, проверяют содержимое сумок, просят развернуть плакаты и флаги.

За несколько минут до начала акции с территории вывели активистов партии «Другая Россия», которые собирали пожертвования для политзаключенных, но задерживать их не стали и разрешили вернуться на митинг

Организаторы – Левый Фронт, Партия Дела, движение «Новороссия», «Другая Россия», «Свободная Россия» и другие организации.