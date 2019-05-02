Третейский суд в Гааге 10 июня начнет слушания по иску Украины к России по так называемому «морскому процессу»

Киев обвиняет Москву в нарушении международного права на Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Суд по украинскому иску пройдет в несколько этапов. На каждом из них обе стороны устно и поочередно представят свои позиции по делу: сначала это сделает Россия, затем – Украина. Причем на аргументацию им будет предоставлен целый день. Также, как следует из сообщения на сайте Постоянной палаты третейского суда в Гааге, он планирует транслировать слушания в режиме онлайн. Киев подал арбитражный иск в сентябре 2016 года. Тогда он обвинил российские власти в нарушении своих морских прав, в том числе на природные ресурсы континентального шельфа Крыма. Украина требует подтвердить свои права как прибрежного государства и обязать Россию прекратить противоправные действия на Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе и дать гарантии их неповторения. Кроме того, Киев просит возместить нанесенные Россией убытки. Все эти требования на Украине обосновывают, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву.

За последние несколько лет произошло несколько инцидентов с участием российских и украинских моряков. Наиболее резонансным стал инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года, когда российские корабли захватили три украинских военных судна. 24 задержанным морякам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы.

Результат этих слушаний вряд ли как-то повлияет на судьбу моряков, задержанных в прошлом году в Керченском проливе, однако обернется для России трудностями в решении вопросов по Морскому праву. Об этом в интервью «Эху Москвы» рассказал адвокат одного из украинских моряков, Илья Новиков.

В заявлении, поданном Киевом, говорится, что Украина фиксирует незаконные действия России в украинских морских зонах с начала агрессии России в Крыму.