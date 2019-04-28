Защитники обжаловали административный арест активистов, задержанных вчера в Петербурге – исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и координатора штаба Навального Александра Шуршева, рассказала «Эху Москвы» адвокат Анастасия Буракова. По ее словам, в материалах дела нет административного правонарушения и противоправности деяния, так как шествие было согласовано. Защитник надеется, что городской суд сегодня отменит постановление о десяти сутках ареста. Буракова отметила, что другие задержанные отпущены под обязательства о явке. Их будут судить после майских праздников.