Постоянная палата третейского суда в Гааге 10 июня начнет слушания иска Украины, которая обвиняет Россию в нарушении Конвенции ООН по Морскому праву. Это связано с инцидентом в Керченском проливе. Киев просит суд подтвердить права Украины как прибрежного государства и обязать Российскую Федерацию, цитирую, прекратить противоправные деяния в морских акваториях, дать Украине гарантии их неповторения и возместить все убытки.

25 ноября Россия обстреляла и захватила в Черном море несколько украинских судов, которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море. Были задержаны 24 украинских моряка. Им предъявлены обвинения в незаконном пересечении российской границы. Украина считает моряков военнопленными и требует их освободить.