В суде Лондона началось предварительное слушание по запросу США об экстрадиции основателя Викиликс Джулиана Ассанжа

Как сообщает ТАСС, у здания суда собрались десятки сторонников Ассанжа. По данным британских СМИ, суд не может начать рассмотрение вопроса об экстрадиции по существу, пока Ассанж не отбудет срок наказания за нарушение условий освобождения под залог в 2012 году. Накануне Лондонский суд приговорил его к 50 неделям тюрьмы.

США обвиняют Ассанжа в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к секретным данным. американский Минюст утверждает, что Ассанжу грозит всего пять лет тюрьмы.