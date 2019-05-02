Около 200 человек собралось на акции в память о пожаре в одесском Доме профсоюзов на Суворовской площади в Москве, сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

На мероприятии присутствуют активисты Партии Дела, «Другой России», движения «SERB».

На площади усилены меры безопасности. На входе из метро стоят сотрудники полиции. По периметру площади стоят несколько десятков сотрудников Росгвардии, а также размещены металлические ограждения. Для входа на акцию необходимо пройти арочные металлодетекторы и тщательный досмотр.