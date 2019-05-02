Король Таиланда Рама X женился на главе своей охраны

Новая таиландская королева Сутхида Вачиралонгкорн была назначена командиром охраны семьи монарха еще 5 лет назад, когда он находился в статусе наследного принца. До этого, как пишет интернет-издание The Nation, 40-летняя избранница Рамы X работала стюардессой в компании «Тайские авиалинии». Впоследствии королева Сутхида возглавила отдел специальных операций Королевской гвардии, а в декабре 2016 года ее повысили до звания генерала. Поскольку брак был заключен в соответствии с законом и монаршими традициями, она получила право на все привилегии, связанные с королевским статусом. При этом подробности церемонии в монаршей семье не приводят. Известно лишь, что брак с Сутхидой Вачиралонгкорн стал уже четвертым для 66-летнего таиландского короля Рамы X.

Рама X вступил на престол в декабре 2016 года. Его коронация, как ожидается, пройдет уже в ближайшие дни.