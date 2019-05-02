США до конца года планируют испытать прототипы гиперзвуковых боевых аппаратов

В планах Пентагона испытания ракеты с воздушно-реактивным двигателем и глайдера – летательного аппарата со сверхзвуковой скоростьюи планирующем типе полёта. Ракету планируют запускать с самолёта типа бомбардировщик B-52,а глайдер с ракеты с использованием системы разгонно-планирующего скольжения, рассказали в Минобороны США. Какой аппарат военные протестируют раньше – вопрос. Не исключено, что испытания пройдут не в конце этого, а в начале следующего года. Пентагон в марте попросил Конгресс выделить больше 2,5 миллиардов долларов на новейшее гиперзвуковое оружие. В Минобороны США отметили, что Россия и Китай интенсивно развивают свой оборонный потенциал и вскоре могут стать угрозой. Президент Владимир Путин в прошлом году во время послания Федеральному собранию рассказал о новейшем российском гиперзвуковом оружии: в том числе ракете Кинжал, заявив, что она за час способна уничтожить цель в любой точке планеты.И отметив, что такие ракеты абсолютно скрыты и недоступны для систем противовоздушной обороны.

Телеканал CNBC со ссылкой на источники в разведке США в марте сообщил, что Россия перебросила 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон и провела несколько испытаний. Собеседники телеканала утверждали, что Кремль в следующем году планирует взять такие ракеты на вооружение.