Уроженец Махачкалы Александр Горбунов подтвердил, что является автором популярного телеграм-канала «Сталингулаг»

В этом статусе 27-летний молодой человек дал интервью Би-би-си. Горбунов рассказал, в том числе, о своем заболевании (с детства он страдает спинальной мышечной атрофией), о слежке, которую он замечает за собой, о визитах силовиков к его родственникам и о том, почему его телеграм-канал был анонимным. Горбунов сказал, что не раскрывал своего имени, поскольку переживал за близких.

На телеграм-канал «Сталингулаг», автор которого регулярно критикует положение дел в России, подписано около трехсот тысяч человек. Автор сохранял анонимность до недавнего времени. В конце апреля у родственников Горбунова прошли обыски, а его самого заподозрили в телефоном терроризме.