Пресс-служба президента Казахстана публикует отретушированные снимки главы государства

На это обратило внимание Радио «Свобода». В частности, журналисты заметили, что отредактированные снимки, сделанные во время первой официальной встречи исполняющего обязанности президента Касым-Жомарт Токаева с российским лидером Владимиром Путины в начале апреля. На сайте президента Казахстана на снимке оказались отретушированным контур лица и кожа. Журналисты предположили что пресс-служба таким образом омолаживает Токаева, чтобы сделать легче его путь к победе на предстоящих президентских выборах.

Фотошоп заметили и на других фотографиях. При этом пресс-служба ретуширует только лицо Токаева, а его собеседники остаются неизменными.